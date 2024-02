„Auf bestem Wege“ Rhein Fire in Düsseldorf? „Irgendwann wird der Umzug kommen“

American Football in Deutschland wird immer größer, davon möchte Rhein Fire natürlich profitieren, um neue Fans zu gewinnen: „Viele finden Football cool und meinen damit nicht nur die NFL, sondern auch die Ligen in Europa“, sagte Beckmann. „Wir möchten nun weitere NFL-Fans vom europäischen Football überzeugen.“ Ein Vorteil: Die eigenen Spiele finden nicht nur bei den Fans vor der Haustür statt, sondern auch zu besseren Uhrzeiten am Nachmittag und nicht abends oder nachts wie in der NFL. „Da präsentieren wir unser Angebot. Denn wir bringen an jedem Spieltag ein Familienevent an den Start. Dieses begeistert schon drei Stunden vor Spielbeginn mit Musik und bietet dann noch spannenden Sport.“