„Eines der größten deutschen Talente“ Hochklassige Verstärkung für Defensive Line von Rhein Fire

Begonnen hatte Klages mit dem Footballspielen für die Lions in Braunschweig, wo er seit seinem neunten Lebensjahr beheimatet ist. Geboren wurde er in Spanien in der Region Alicante, wohin seine Eltern ausgewandert waren. Eine Verwurzelung in Niedersachsen bestand aber immer, nicht zuletzt, weil Klages‘ Großvater Jürgen Moll zehn Jahre Fußballprofi bei Eintracht Braunschweig war und 1967 Deutscher Meister wurde.