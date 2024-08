Blick auf Play-offs Bei Rhein Fire beginnt das große Rechnen

Und da hören die guten Nachrichten dann auch schon auf. Der aktuelle Stand ist so: Rhein Fire steht mit 269 Punkten im Plus, Surge mit 276. Es müssten also sieben Punkte Rückstand aufgeholt werden, allerdings mit einem Spiel weniger. Heißt: Fire muss diese Woche im letzten regulären Saisonspiel gegen Berlin Thunder – also keinen schwachen Gegner – möglichst hoch gewinnen und hoffen, dass Stuttgarts Offensive in gleich zwei Spielen stottert (oder dass der Finalist von 2023 sogar nochmal verliert).