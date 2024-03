Heimspiel gegen Madrid Warum Rhein Fire nach Oberhausen ausweicht

Die Suche gestaltete sich schwierig. In diesem Sommer findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt, in Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Spielorte. Auch Stadien, in denen nicht gespielt wird, sind zum Beispiel fürs Training geblockt. Deshalb waren auch Stadien wie die in Bochum, Leverkusen oder Wuppertal nicht möglich. Aachen wäre denkbar gewesen, dorthin weichen auch Cologne Centurions aus – aber genau weil dort eben schon ein anderes ELF-Team spielt (wenn auch nicht am 8. Juni) wohl doch eher nicht.