Rhein Fires Flamur Simon „Bei den 49ers sahen die Linebacker genauso aus wie er“

Besonders natürlich bei Rhein Fire vor der in jedem Spiel starken Kulisse. „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man in so ein volles Stadion läuft. Das gibt einem Spieler auch nochmal ein anderes Gefühl“, sagt Simon, auch, wenn er auf dem Platz im Tunnel sei und den Lärm gar nicht so mitbekomme. „Wenn man an der Seitenlinie sitzt und sich umguckt, dann denkt man: ‚Das ist schon beeindruckend, was hier läuft.‘“