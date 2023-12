„Beste Organisation Europas“ Kwofie verlängert bei Rhein Fire für drei Jahre

Kwofie ist der Inbegriff eines „Homegrown“-Spielers, also von jemandem, der in einem Team seines Heimatlandes spielt. Denn obgleich in den Niederlanden geboren, ist Kwofie ein Rheinländer: „In Düsseldorf bin ich aufgewachsen, in den Kindergarten, zur Schule gegangen. Und in Düsseldorf habe ich angefangen, American Football zu spielen“, sagte er vor einem halben Jahr unserer Redaktion. Und auch, dass er nach Gründung der ELF 2021 zwar Teil davon sein wollte, aber erst einmal abwartete, da es mit den Centurions nur ein Team aus dem Rheinland gab. Und „für Köln spielen, das geht doch nicht“. 2022 kam Kwofie dann zu Rhein Fire.