„Richtiger Schritt fürs Team“ Hamburg tritt mit neuem Quarterback gegen Rhein Fire an

Nachfolger D'Angelo Fulford hat schon in dieser Saison Erfahrung in der European League of Football (ELF) gesammelt, denn zu Beginn der Spielzeit stand er bei den Raiders Tirol unter Vertrag. Nach nur zwei Spielen gab es jedoch auch hier die Trennung. Dadurch hat Rhein Fire aber aktuelles Videomaterial des Quarterbacks, um sich auf ihn einzustellen.