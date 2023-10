Rhein Fires neuer GM Paatz will „35.000 + x“ Fans bei ELF-Spielen in Düsseldorf

Diesen ELF-Rekord will Paatz brechen, wenn Fire 2025 und 2026 zumindest einzelne Spiele in Düsseldorf austragen wird. „Das ist das Ziel, was ich mit euch und der Stadt Düsseldorf angehen will: dass wir 35.000 plus x Zuschauer hier ran holen“, erklärte der neue GM selbstbewusst. Die Stadt sei zuletzt auch aktiver geworden beim Thema Rhein Fire. Es gebe „viele positive Signale aus der Stadt, nicht nur, was das Stadion angeht, sondern, dass man uns auch bei diversen Aktionen unterstützen möchte, gerade was auch die Sichtbarkeit von Rhein Fire als Düsseldorfer Team angeht“. Denn eines ist auch Paatz bewusst: „Perspektivisch kommt das Team zurück nach Düsseldorf.“ Dafür brauche es aber natürlich konstant ein größeres Publikum.