Gegen Frankfurt Toonga stellt bei Rhein-Fire-Sieg neuen Rekord auf

Im dritten Viertel zeigte Fire einmal mehr, dass auch das Passspiel langsam funktioniert. Clark brachte mehrere tiefe Bälle an, zum Beispiel je einen an Tim Sauerland und Harlan Kwofie, die den Ball jeweils an die Neun-Yards-Linie der Galaxy legten. Von da an war es dann Toonga, der das zu zwei weiteren Touchdowns nutzte. Es waren Nummer 22 und 23 in dieser Saison – und der 23. ist neuer ELF-Rekord. Nie gelangen einem Running Back in einer Saison so viele – und Toonga hat ja noch drei Spiele.