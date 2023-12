„Hoffentlich eine Weile“ Toonga bleibt bei Rhein Fire – Mahoungou geht nach Paris

Mit Toonga hat Fire dafür aber ebenfalls einen der besten seines Fachs halten können. Der Brite erzielte 2023 in der regulären Saison in acht Spielen bei 128 Versuchen satte 926 Yards und neun Touchdowns. Auch in den Play-offs überragte er, im Endspiel machte er mit seinem Hürdenlauf-Touchdown den Deckel drauf. Tomsula betonte in der Webshow, wie demütig sich Toonga bei Rhein Fire gegeben habe und was für ein großartiger Mitspieler er auch für die anderen sei. Dass er bleibt, ist nach der Verlängerung von Harlan Kwofie die nächste gute Nachricht. Mahoungous Abgang ist dagegen schmerzhaft.