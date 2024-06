Toonga mit drei Touchdowns Rhein Fire gewinnt Krimi in Berlin

Und auch die Offense lieferte: Clark erlief beim dritten Versuch ein First Down und wurde dann auch noch spät mit der Schulter am Kopf getroffen, was weitere 15 Yards aufgrund einer Strafe gegen Berlin einbrachte. Clark trug auch keinen Schaden davon, sondern flexte mit seinen Muskeln. Im nächsten Spielzug erlief Glen Toonga seinen dritten Touchdown des Tages. Auch die folgende Two-Point-Conversion war gut, als Clark Harlan Kwofie in der Endzone fand; 27:24 Rhein Fire, noch etwas mehr als sechs Minuten waren zu spielen.