Umstellungen beim 40:15 Welche Lehren aus dem Hinspiel Rhein Fire nun in Madrid siegen ließen

In allen fünf Saisonspielen vor der Partie bei den Madrid Bravos war Rhein Fire früh in Rückstand geraten. Bei den drei Partien unmittelbar vorher hatte dieser Rückstand auch bis zur Halbzeitpause angedauert: 0:15 im Hinspiel, 9:14 in Paris, 7:21 in Berlin. In Madrid ging es nun also auch darum, endlich einmal von Beginn an wach zu sein – und das gelang. Zur Pause stand es 20:0, zum ersten Mal überhaupt in diesem Jahr hatte Fire die ersten Punkte eines Spiels erzielt. Somit stand am Ende ein souveräner und hochverdienter 40:15-Auswärtserfolg, die Revanche war geglückt. Was beim Spiel auffiel: