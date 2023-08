Zehnter Sieg Rhein Fire auch von den Munich Ravens nicht zu stoppen

Die zweite Hälfte startete wieder mit einem starken Kickoff-Return: Patterson lief bis in die gegnerische Hälfte an die 32-Yard-Linie der Ravens. Dann wurde es kurios: Glen Toonga lief direkt in die Endzone, doch noch vor der Linie fing er an zu feiern. Das nutzte ein Ravens-Verteidiger, um Toonga den Ball noch aus der Hand zu schlagen. Es wäre tatsächlich ein Fumble gewesen mit Ballbesitz für München, doch wegen einer Strafe gegen die Ravens blieb Fire dann doch in Ballbesitz. Es hätte allerdings ein Touchdown sein können, hätte Toonga sich nicht zu früh gefreut; dann hätte man die Strafe ablehnen können. Ein paar Spielzüge später lief Toonga dann aber trotzdem in die Endzone, diesmal zweifelsfrei. Fire erhöhte also direkt nach Wiederbeginn auf 33:16.