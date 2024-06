Laufspiel nicht zu stoppen Rhein Fire gelingt die Revanche in Madrid

In den letzten zwei Minuten der ersten Hälfte wurde es dann wild: Fires Quarterback Jadrian Clark warf gleich zwei Interceptions, doch beide hatten keinen Ballverlust zur Folge. Bei der ersten verlor der Bravos-Verteidiger den Ball direkt beim Return und Fire eroberte den Ball per Fumble zurück. Die zweite Interception wurde durch eine Strafe zunichtegemacht. Und so stand am Ende Sergej Kendus nach einem Screen-Pass in der Endzone – 14:0 Rhein Fire.