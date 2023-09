Kampf ums ELF-Finale Rhein Fire will gegen Frankfurt das dritte Erfolgspaket schnüren

Sein Team sieht Wagner im Vergleich mit dem Hauptrunden-Rückspielsieg in der Main-Metropole verbessert. „In Frankfurt hatte zehn unserer Spieler die Sommergrippe erwischt und waren, wenn überhaupt, nur eingeschränkt einsetzbar. Sie sind alle wieder fit“, macht der Fire-Sprecher deutlich. „Und so wie es aussieht, wird auch Anthony Mahoungou wieder mit von der Partie sein.“ Der französische Passempfänger, der 2021 noch im Galaxy-Trikot die ELF-Meisterschaft feiern konnte, fiel zuletzt verletzt aus. Mahoungou ist der zweitbeste Wide Receiver der gesamten Liga und hat mit seinen elf Touchdowns erheblichen Anteil am Serienerfolg seines Teams. Dass Mahoungou nicht dabei war, war beim zweiten Hauptrundensieg gegen Galaxy nicht zu bemerken. Der Düsseldorfer Jong Kwofie Harlan war ein würdiger Vertreter des Franzosen. Bei den Hessen markierte Harlan drei Touchdowns, was ihn in dieser Saison insgesamt auf zwölf bringt – und dass, obwohl er noch zwei Stunden vor Spielbeginn wegen der Grippe Fire-Cheftrainer Jim Tomsula seinen Einsatz verweigern wollte.