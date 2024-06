Galaxy empfängt Rhein Fire „Haben die Chance, denen 40 oder 50 Punkte reinzuhauen“

Am Sonntag trifft Rhein Fire am zweiten Spieltag der European League of Football auf Frankfurt Galaxy (16.25 Uhr). In den bisherigen fünf Duellen in dieser Liga behielt Fire stets die Oberhand, in der vergangenen Saison auch immer deutlich. Auf dem Feld wurde es dabei von Spiel zu Spiel ruppiger, es ist durchaus eine gewisse Rivalität vorhanden.