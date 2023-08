Optimismus bei Mahoungou Tomsula gibt Frankfurt-Spiel keine besondere Bedeutung

Das Duell in der European League of Football (ELF) zwischen Frankfurt Galaxy und Rhein Fire am kommenden Sonntag (16.25 Uhr, hier im Livestream) wird zu einem absoluten Topspiel hochstilisiert. In der ELF gibt es davon eben nicht so viele, schon gar nicht mit Beteiligung der Rheinländer, die bislang alle elf Spiele überzeugend und meist deutlich gewonnen haben. Die Frankfurter stehen aber immerhin auch bei zehn gewonnenen Partien in Serie und könnten Fire noch Rang eins in der Western Conference streitig machen. Und genau deshalb wird das Spiel auch als ein großes, ein ganz besonderes angepriesen.