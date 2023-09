„Sensationell“ Frankfurts Head Coach schwärmt von Rhein Fires Offensive Line

Die Offensive Line ist die Basis für den Erfolg, den Rhein Fires Angriff in dieser Saison hat. Das ist selbstverständlich auch Thomas Kösling, Head Coach von Frankfurt Galaxy, aufgefallen. „Diese O-Line ist das Beste, was es in Europa wahrscheinlich bis jetzt gab, das ist sensationell“, schwärmte er nach dem Aufeinandertreffen am vergangenen Sonntag. Sie ermögliche es dem Team alles machen zu können, also zu laufen oder zu passen.