Im Rahmen der Championship Week Rhein Fire unterstützt die DEG im Dome

Die Footballspieler von Rhein Fire kommen in diesen Tagen aus dem Feiern nicht mehr raus: Am vergangenen Sonntag der Triumph im Finale der European League of Football (ELF) gegen Stuttgart Surge (53:34), nun am frühen Donnerstagabend (18.30 Uhr) die Ehrung im Düsseldorfer Rathaus durch Oberbürgermeister Stephan Keller, gefolgt von einem Ausflug zu einer anderen Sportart.