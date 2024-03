Gegen Madrid im Stadion Niederrhein Wieso Oberhausen eine gute Wahl von Rhein Fire ist

Rhein Fire will wachsen, der Zuschauerschnitt soll und muss weiter in die Höhe schnellen, will man den Umzug in die große Düsseldorfer Arena in naher Zukunft guten Gewissens vollziehen. Und wie wächst man? In dem man neue Anhänger akquiriert. Das Ballungszentrum Ruhrgebiet scheint dafür der optimale Wachstumsraum zu sein. Und Oberhausen passt perfekt in diese Strategie. Schließlich spielt die Düsseldorfer Franchise Rhein Fire seit zwei Jahren in Duisburg, das diesjährige Finale steigt in Gelsenkirchen, und im Süden ist man relativ schnell im möglichen Einzugsgebiet der Cologne Centurions.