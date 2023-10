„Absolut großartiges Gefühl“ Rhein-Fire-Fanklub spendet 1771 Euro an die Altstadt-Armenküche

Die Altstadt-Armenküche besteht seit 1992 und gibt heute nach eigenen Angaben täglich rund 90 warme Essen aus. In den vergangenen Jahren hat sich daraus aber noch viel mehr entwickelt: „Dank des zum Teil jahrelangen Einsatzes der Altstadt-Armenküche gibt es die Medizinische Hilfe für Wohnungslose, die Tagesstätte ‚Shelter‘ in der Ratinger Straße, Straßensozialarbeit und Gemeinwesenarbeit in der Altstadt“, heißt es auf der Homepage. Laut Pater Wolfgang Sieffert gibt es drei hauptamtliche Mitarbeiter in der Küche, drei in der Beratung und Sozialarbeit sowie „weit über 60 ehrenamtliche Helfer, ohne die auch gar nichts ginge“.