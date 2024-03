„Da schließt sich ein Kreis“ Rhein Fire holt Ex-Spieler Biedermann in den Coaching Staff

Nach John Shoop für die Quarterbacks hat Rhein Fire in Claus Biedermann einen weiteren neuen Coach vorgestellt: Der 53-Jährige wird sich in der kommenden Saison explizit um die Edge Rusher im Kader kümmern. Auf dieser Position liegt für 2024 ein besonderer Fokus – und das nicht nur was Spieler angeht, sondern eben auch beim Coaching.