Berühmter Vater und Football-Vergangenheit Ehemaliger Rhein-Fire-Running-Back ist jetzt ein Hollywoodstar

Filmreif war sie ganz bestimmt aus Sicht der Fans, die gerade zu Ende gegangene Saison von Rhein Fire in der European League of Football (ELF). 14 Spiele ohne eine Niederlage und am Ende der Titelgewinn im heimischen Duisburger Stadion – besser geht es im Prinzip nicht. Das ist der Stoff, aus dem Netflix und Co. seit einiger Zeit die beliebten Hochglanz-Dokus machen. Rhein Fire also ein Fall für Hollywood? Wer weiß? Doch eine Verbindung von Fire zu Traumfabrik der US-Filme gibt es in diesen Tagen auch so. Wie das? Über einen Ex-Running-Back.