Zuletzt in München Ehemaliger NFL-Coach Shoop coacht Quarterbacks von Rhein Fire

Von 2007 bis 2015 arbeitete Shoop wieder am College, zunächst in North Carolina und ab 2013 bei Purdue. In dieser Zeit begann er auch, sich für die Rechte von College-Footballspielern einzusetzen, die damals keinerlei Geld verdienen durften, weder für ihre sportlichen Leistungen noch durch zum Beispiel Werbung mit ihrem Namen. Dass Shoop nach 2015 keinen Job mehr am College fand, wird mit seinem Engagement in diese Richtung in Verbindung gebracht. 2021 wurden die Regeln übrigens geändert; inzwischen verdienen manche Star-Spieler an Colleges mit ihrer Marke teilweise mehrere Millionen Dollar.