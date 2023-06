Von Rhein Fire nach Kanada Lino Schröter arbeitet nach Kreuzbandriss am Comeback

Am 22. Mai war das. Zu Beginn des Schlussviertels im Spiel der Stampeders gegen die Edmonton Elks lagen Freude und Leid wie so oft nah beieinander: Zunächst war Schröter bei einem Spielzug über die linke Seite durchgebrochen und konnte den Quarterback zu Boden bringen, der gerade versuchte, dem Druck, den Schröter und Teamkollege Kelon Thomas machten, zu entwischen. Am Ende landeten beide auf ihm. In der nächsten Szene spielten die Elks einen kurzen Pass über ihre rechte Seite. Schröter sprintete hinterher und kam in dem Moment an, als seine Mitspieler den Gegenspieler bereits erwischt hatten. Durch die Kollision wurde aber auch Schröter getroffen, eben am Knie. Der Kunstrasen dürfte sein Übriges getan haben, dass das Kreuzband in dieser Szene riss.