Arbeiten in Duisburger Arena Rhein Fire muss 2024 für ein Heimspiel ausweichen

Laut Wagner beginnen die Arbeiten Mitte Mai, also nach dem letzten Heimspiel des MSV in der 3. Liga am 11. Mai. Dauern sollen sie voraussichtlich bis Anfang Juli. „Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange es laufen wird, aber es könnte sein, dass wir mit Heimspielen erst nach vier Spieltagen anfangen könnten“, sagte Wagner.