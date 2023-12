Nach Rekordspiel gegen Rhein Fire Hamburg Sea Devils auch 2024 im Volksparkstadion

Es war eines der Highlights der abgelaufenen Saison in der European League of Football (ELF): Am 11. Juni empfingen die Hamburg Sea Devils Rhein Fire im Volksparkstadion bei bestem Wetter vor 32.500 Zuschauern (Endstand: 27:22 für Fire). Damit wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt, den die Hamburger nun selbst brechen wollen: 2024 werden sie erneut ein Heimspiel in der Arena austragen.