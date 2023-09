„Ich liebe Düsseldorf“ Erfolgstrainer Tomsula bleibt bei Rhein Fire

Der Donnerstag in Düsseldorf stand ganz im Zeichen von Rhein Fire. Während der Rathausplatz in der Altstadt am frühen Abend mit Fans in burgundroten Trikots und Schals gefüllt, trugen sich im Inneren des Rathauses die Footballspieler anlässlich ihres Finalerfolgs in der European League of Football (ELF) ins goldene Buch der Stadt ein.