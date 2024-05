ELF-Saisonstart am Sonntag Rhein Fire trifft gegen Köln auf bekannte Gesichter

Und auch im American Football sind schon einige Schlachten geschlagen, lange vor der European League of Football (ELF), in der sich die Cologne Centurions und Rhein Fire am Sonntag zum fünften Mal begegnen (13 Uhr in Aachen). Das Schöne ist: Die Rivalität beschränkt sich im Regelfall auf das Spielfeld, so wie es sein soll. Dazu muss man nur in den Trainerstab von Rhein Fire gucken, der durchzogen ist von Ex-Spielern sowohl aus Düsseldorf als auch Köln. Früher duellierten sie sich auf dem Platz, heute arbeiten sie dort gemeinsam.