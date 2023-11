Clark vorne, Toonga überrascht Rhein Fire dominiert Liste der Top-50-ELF-Spieler

Nach dem Ende der Saison hat die Seite nun auch eine Liste mit den besten 50 Spielern des Jahres 2023 in der ELF nach und nach veröffentlicht. Das Ranking wurde gemeinsam mit den Betreibern der Instagram-Seite „ELF-Checkdown“ und des „First Down Magazine“ erstellt, eingeflossen in die Beurteilung seien unter anderem die Anzahl der Spiele, Verletzungen, Statistiken – und natürlich schlicht die subjektive Wahrnehmung eines jeden Spielers.