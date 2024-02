Von Aachen bis Wuppertal Elf denkbare Ausweichstadien für Rhein Fires erstes Heimspiel

Grotenburg, Krefeld

Nach langwierigen Umbaumaßnahmen soll das Stadion 2024 ein Fassungsvermögen von knapp 11.000 Zuschauern bieten. Fußball-Fünftligist KFC Uerdingen trägt hier – wann immer möglich – seine Heimspiele aus. 2023 trugen auch die Krefeld Ravens ihre Football-Spiele in der Grotenburg aus. Von der Kapazität her könnte Fire also in Nachbarschaft des Krefelder Zoos ein ausverkauftes Haus anpeilen. Die Grotenburg ist aber terminlich raus: Am 8. Juni findet hier ein Fußball-Benefizturnier statt.