ELF-Finale in Gelsenkirchen Esume erwartet keine Titelverteidigung von Rhein Fire

Gelsenkirchen · Die European League of Football will mit dem Finale in Gelsenkirchen eine neue Zuschauer-Bestmarke aufstellen. Laut Commissioner Patrick Esume gibt es dabei den vierten Titelträger im vierten Jahr – dass Rhein Fire erneut triumphiert, glaubt er nicht.

27.02.2024 , 10:17 Uhr

Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

Noch ziemlich genau sieben Monate sind es, bis die European League of Football (ELF) in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ihr Finale der Saison 2024 austrägt. Mehr als 40 Prozent der Tickets sind laut Liga-Angaben bereits verkauft. Geschäftsführer Zeljko Karajica ist sich deshalb „zu 1000 Prozent" sicher, dass das Stadion mit 55.000 Fans ausverkauft sein wird. Es wäre neuer Rekord. Das Stadion in Gelsenkirchen sei „eine der schönsten Arenen, die Deutschland zu bieten hat", sagte Karajica am Montag bei einer Pressekonferenz. „Das wird ein Fest werden, nicht nur, weil wir das Stadion ausverkaufen werden." Rhein Fire holt Finnen als Mahoungou-Ersatz Neuer Wide Receiver Rhein Fire holt Finnen als Mahoungou-Ersatz Das müssen Sie zur European League of Football wissen ELF-Saison 2024 Das müssen Sie zur European League of Football wissen Das Finale soll wieder mehr sein als „nur" das Endspiel der ELF: „Wir werden versuchen, Gelsenkirchen mitzunehmen, in den zwei, drei Tagen, die die ELF hier sein wird", sagte Karajica. 30.000 Quadratmeter an Fläche sollen rund um die Arena bespielt werden. Das Motto: „Volksfest meets Hochleistungssport." Wer den Hochleistungssport auf dem Rasen betreiben wird, ist Stand heute noch komplett offen. Die Saison startet schließlich erst Ende Mai. Das Finale ist am 22. September, kurz davor fällt in den Play-offs die Entscheidung über die Teilnehmer. 13 Bilder Elf denkbare Ausweichstadien für Rhein Fires erstes Heimspiel 13 Bilder Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau Dass Rhein Fire wieder dabei ist, ist nicht unwahrscheinlich. Zwar hat man einige Abgänge verkraften müssen, dafür aber auch starke Neuzugänge geholt. Der Kader ist weiterhin sehr gut besetzt. Die Konkurrenz hat aber nicht geschlafen, die totale Dominanz aus 2023 wird schwieriger zu erreichen sein. „Es erwartet uns eine Saison, die auf der sportlichen Ebene einen großen Schritt machen wird", merkte deshalb auch ELF-Commissioner Patrick Esume an. Bisher hat er den Pokal in den drei Jahren der Liga stets an einen neuen Sieger übergeben. Dabei wird es seiner Meinung nach bleiben: „Es gab noch keinen Back-To-Back-Champion. Ich glaube, den wird es auch dieses Jahr nicht geben." Wer es auch immer wird, es dürfte wieder ein großes Spektakel werden. Alteingesessene Rhein-Fire-Fans kennen Spiele in der Arena bereits, weil das NFL-Europe-Team 2004 und 2005 in Gelsenkirchen spielte. Und auch Esume kennt sie, 2004 verlor er auf Schalke als Coach der Frankfurt Galaxy den World Bowl gegen Berlin. Die Erinnerung daran schmerze, doch das Drumherum hat Esume ebenfalls nicht vergessen. „Die Atmosphäre hier war magisch", sagte der Ligachef. „Vom ‚American Feeling' kommt diese Arena einem NFL-Spiel am nächsten." Hier geht es zur Infostrecke: Das sind die Spielorte der European League of Football

(stja)