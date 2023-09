Auswärts bei Frankfurt Galaxy Diesen Meilenstein kann Rhein Fire am Sonntag erreichen

Dagegen können die Düsseldorfer eine überragende Offense setzen. Fire-Spielgestalter Jadrian Clark ist die Nummer eins der Quarterbacks in der ELF. Der 29-Jährige bediente seine Passempfänger bereits 50 mal so gut, dass die Wide Receiver jeweils einen Touchdown erzielen konnten. Dabei war Clarks Lieblingsanspielstation Wide Receiver Anthony Mahoungou, der elf Tochdowns markierte. Ob es in Frankfurt erneut zum Clarke-Mahoungou-Zusammenspiel kommt steht in den Sternen, weil sich der Franzose vor zwei Wochen am Oberschenkel verletzte. „Ob Anthony in Frankfurt spielen wird, entscheidet sich kurzfristig. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er spielt, aber nichts geht über die Gesundheit der Spieler“, stellt der Fire-Sprecher fest. „Ob sein Einsatz vertretbar ist, entscheiden unsere Ärzte und Coaches. Anthony würde auch sagen, dass er spielen kann, wenn er seinen Kopf unterm Arm trüge.“