„War unsere Schwachstelle“ Diese Position steht bei Rhein Fire im Fokus

Dazu gibt es externe Neuzugänge. Der aus England verpflichtete Max Parkinson kann dort spielen, läuft aber unter der Bezeichnung „Defensive Line“. Das meiste erhofft man sich von Aaron Donkor. In den vergangenen Jahren war er unter anderem in der NFL als Linebacker gelistet, doch Fire führt ihn ganz klar als „Edge“. Als solcher spielte er zu Beginn seiner Laufbahn bei den Panthern in Düsseldorf, 2016 führte er die German Football League mit 14 in Sacks an. Dazu kamen 74 Tackles, davon 20 für Raumverlust. Auf dieser Position spielte er sich überhaupt erst in die USA. Auf dem Junior College in New Mexico gelangen ihm in nur vier Spielen elf Sacks. In der ELF soll er daran anknüpfen.