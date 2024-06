Trotz guter Ausbeute Auf dieser Position läuft es bei Rhein Fire noch nicht rund

Rhein Fire hat in den ersten beiden Spielen der neuen Saison in der European League of Football (ELF) 73 Punkte erzielt. Nur Berlin Thunder hat mehr (87). Das ist eine sehr gute Nachricht. Trotzdem wirkt alles noch nicht so rund auf dieser Seite des Balles, die Leichtigkeit aus der Vorsaison ist bisher nicht vorhanden, wobei die Messlatte zugegebenermaßen auch sehr hoch liegt.