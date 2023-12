Kader für 2024 Diese neuen Spieler bei Rhein Fire könnten für „komische Gesichter“ sorgen

Aber was gibt es eigentlich für Möglichkeiten außerhalb des bisher Bekannten, also welche Spieler von außerhalb würden für „komische Gesichter“ sorgen oder wären einfach eine starke Verpflichtung? Da gibt es ein paar, die Erfahrung in der European League of Football mitbringen und bislang keine Verträge für 2024 unterschrieben haben (soweit bekannt). Wir haben für jede Positionsgruppe mal einen herausgesucht, unabhängig davon, ob Fire dort womöglich Bedarf hat oder auch nicht.