Rhein Fire gegen Stuttgart Surge Die wichtigsten Duelle des ELF-Finals

Rhein Fires Defensive Backs vs. Surge-Wide-Receiver: „Stuttgart spielt eine Offense, die anders ist als alle anderen in der Liga“, sagte Fires Defensive Coordinator Richard Kent. Surge spiele eine „Air Raid“-Offense, dort „zieht der Angriff mit vier Passempfängern die Defense weit auseinander und schafft Räume für die Receiver, aber auch für den Running Back“. Tatsächlich war diese Formation gegen Wien die am meisten genutzte. Stuttgart habe die Vikings tief attackiert, „so haben sie sie geschlagen“, sagte Kent. Der Surge gelangen in der Tat sieben Big Plays über den Pass, also mit mehr als 20 Yards Raumgewinn. Zwei davon waren direkt Touchdowns. Besonders erfolgreich war in diesem Spiel Wide Receiver Darrell Stewart Jr. mit zehn gefangenen Pässen für 199 Yards und zwei Touchdowns. Schon im ersten Play-off-Spiel hatte Stewart 167 Yards und zwei Touchdowns bei elf gefangenen Pässen. Der US-Amerikaner ist also so richtig heiß gelaufen.