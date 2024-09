ELF-Finale 2024 Die Schlüsselspieler der Vikings und Rhein Fires Weg zum Sieg

Noch nie hat in der European League of Football (ELF) eine Mannschaft den Titel verteidigen können. Rhein Fire hat in diesem Jahr die Chance dazu. Am Sonntag steht der amtierende Champion wieder im Finale. In Gelsenkirchen geht es gegen die Vienna Vikings (15.30 Uhr, hier im Livestream), Fires Vorgänger als ELF-Titelgewinner.