Kader-Check Offense Die Messlatte liegt hoch für Rhein Fire

Letztlich läuft alles auf die Frage hinaus, was Kelvin McKnight als neuer US-Import und Sebastien Sagne als Ersatz für Anthony Mahoungou liefern können. Spielen sie auf demselben Niveau wie ihre Vorgänger, werden gegnerische Verteidigungen wieder reichlich Albträume bekommen. Fire jedenfalls will so spielen wie 2023, denn sie haben mit McKnight und Sagne eben die gleichen Spielertypen geholt, die sie verlassen haben. Ergänzt wird das Import-Duo wieder von Harlan Kwofie, von dem wir wissen, was wir bekommen: Reichlich Big Plays durch Catches und natürlich entscheidende Blocks im Laufspiel.