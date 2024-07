Toonga mit vier Touchdowns Rhein Fire dominiert schwache Centurions

Vielleicht steckte bei der Trikotauswahl von Rhein Fire auch ein bisschen Aberglaube dahinter. Im Heimspiel gegen die Cologne Centurions 2023 trug Fire zum bisher einzigen Mal neben dem burgunderroten Trikot auf eine entsprechende Hose anstelle einer schwarzen. Am Ende stand ein 62:3-Sieg. In diesem Jahr spielte der amtierende Champion der European League of Football (ELF) also möglicherweise auch deshalb erneut ganz in Rot – und gewann erneut deutlich. Diesmal mit 62:9.