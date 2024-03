Noch nicht öffentlich Rhein Fire nimmt das Training wieder auf – zumindest teilweise

Knapp elf Wochen sind es noch, bis Rhein Fire in die neue Saison der European League of Football (ELF) startet. Los geht es am 26. Mai mit einem Auswärtsspiel bei den Cologne Centurions, ausgetragen wird die Partie auf dem Tivoli in Aachen. Doch die Vorbereitung darauf hat jetzt auch als Team begonnen, zumindest inoffiziell.