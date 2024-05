NFL-Team in Düsseldorf Seattle Seahawks zu Besuch bei Rhein Fire

Zu diesem Zweck wird an diesem Samstag eine Delegation nach Düsseldorf reisen. Das verriet Jim Tomsula, lange Jahre selbst in der NFL tätig und nun Head Coach bei Rhein Fire in der European League of Football, am Donnerstag bei einer Medienrunde. Bis Mittwoch bleiben die fünf Personen aus Seattle demnach in der Region, um an kleinen Events teilzunehmen und einige Meetings auch mit Rhein Fire abzuhalten.