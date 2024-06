Justus Sleiman von Rhein Fire „Football ist die Sportart, die am offensten und tolerantesten ist“

Denn noch bevor Rhein Fire in der European League of Football (ELF) wieder auflebte, spielte Sleiman jahrelang in der Jugend der Düsseldorf Panther. Der Traum, es in die USA zu schaffen, war natürlich da. Dabei helfen konnte die Non-Profit-Organisation „Gridiron Imports“, die Spieler aus aller Welt an amerikanische Schulen vermittelt. Und weil es nur ein Sichtungstraining in Berlin gab, wurde der 22-Jährige von seiner Mutter in die Bundeshauptstadt gefahren – morgens hin und abends wieder zurück. „Ich hätte es nicht gemacht“, lacht Sleiman.