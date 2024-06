19:14 in Paris Defense und Toonga führen Rhein Fire zum Sieg

Das blieb auch im Schlussviertel so, nachdem Rhein Fire schließlich in Führung gehen konnte. Es gelang ein einigermaßen sauberer Drive mit einem starken Catch von Justin Schlesinger an der Ein-Yard-Linie, von wo Toonga per Touchdown-Run vollendete. Im Gegenzug näherte sich Paris zwar der Endzone, doch Fires Defense konnte in den entscheidenden Momenten dann doch Druck bringen und einen Turnover on Downs erzwingen.