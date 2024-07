Duell um Play-off-Heimrecht So will Rhein Fire den Alleskönner von Paris ausbremsen

Düsseldorf · Das Gastspiel der Musketeers am Sonntag in Duisburg ist ein Endspiel um den Gewinn der Western Conference. Für Gastgeber Rhein Fire geht es darum, vor allem eine Sache so gut zu machen wie zuletzt – und darum, einen Weg zu finden, den Star der Franzosen elegant aus dem Spiel zu nehmen. Wie das klappen soll.

26.07.2024 , 16:55 Uhr

