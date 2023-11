Alte Bekannte und Liga-Neuling Das sind Rhein Fires Gegner in der Saison 2024

In der Saison 2024 in der European League of Football wird Rhein Fire erneut zwölf Spiele bestreiten, jeweils zwei gegen sechs verschiedene Gegner. Die meisten davon kennt man bereits bestens aus den vergangenen Jahren aus der eigenen „Western Conference“, doch zwei neue Opponenten sind auch dabei, darunter der einzige Liga-Neuling. Wir stellen alle Gegner vor.