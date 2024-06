„Spontan die beste Lösung“ Das sagt van Santen zum improvisierten First-Down-Lauf

Beim Sieg von Rhein Fire bei Frankfurt Galaxy in Offenbach gab es gleich mehrere Szenen, in denen die Partie hätte kippen können. In der zweiten Hälfte hätten die Gastgeber per Field Goal in Führung gehen können, der Kick ging aber daneben. Und schon im ersten Durchgang hatten die Frankfurter etwas Aufwind – bis Sebastian van Santen kam.