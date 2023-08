Optimismus bei Mahoungou Was Tomsula bei Rhein Fires Sieg in München gefallen hat – und was nicht

Feldposition: Kicker Sebastian van Santen wurde in der TV-Übertragung als ein großer Schwachpunkt von Rhein Fire ausgemacht, nachdem mal ein Extrapunkt daneben gegangen war. Am Ende standen aber immerhin sechs von Acht – nicht perfekt, aber auch nicht besorgniserregend. Tomsula war am Ende sehr zufrieden mit den von Mario Schulz trainierten Special Teams: „Sie haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, darauf haben wir einen Fokus gelegt“, sagte er. Die Kickoffs von van Santen landen inzwischen in aller Regelmäßigkeit in der Endzone, wodurch der Gegner an der 30-Yard-Linie startet. Angesichts der in dieser Saison eher mäßigen Kickoff-Coverage ist das nachvollziehbar, frei nach dem Motto: Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. München startete dadurch am Sonntag durchschnittlich an der 31-Yard-Linie (Punts und Turnover sind eingerechnet). Fire dagegen durfte im Schnitt zehn Yards weiter vorne beginnen, auch dank das starken Return-Games, das erstmals auf drei Schultern verteilt wurde: Auf die von Omari Williams (der es bisher alleine machte), Willie Patterson und Justin Schlesinger. „Bei einem Kickoff-Return muss man viel laufen“, erklärte Tomsula. „Für einen 50-Yard-Return laufen sie 150 Yards, immer wieder nach rechts, links und zurück. Es ist ein langer Sprint. Wenn wir also mehr als einen Spieler dafür haben, müssen wir das ausnutzen.“