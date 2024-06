Schlüssel zum Sieg in Paris Toonga und das Laufspiel sind schon in Titelform

Toongas Statistiken in der bisherigen Saison lesen sich beeindruckend. 541 Yards hat er in 92 Versuchen erlaufen, das sind 5,88 Yards im Schnitt. Niemand aus der European League of Football, der mindestens 20 Laufversuche hat, kommt da heran. Auch die sechs Touchdowns des Briten, der damit weiter an seinem Legendenstatus in der noch jungen Ligageschichte arbeitet, sind Ligaspitze.