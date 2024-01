Zeitplan bis zum Saisonstart Diese Termine sollten sich Rhein-Fire-Fans im Kalender notieren

April: Die heiße Phase der Saisonvorbereitung beginnt. Ab April dürfen auch die Import-Spieler ins Training einsteigen, ab dann kann also das gesamte Team trainieren. Ab hier können alle gemeinsam auf dem Feld Spielzüge einstudieren und das Timing verfeinern. Während der Saison sind am grundsätzlichen Konzept, das hier eingearbeitet wird, nur noch Anpassungen möglich, ein kompletter Neustart eher schwierig. Es ist also eine enorm wichtige Phase.